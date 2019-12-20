https://static.news.ru/photo/9ed55234-23e6-11ea-b876-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миллер Фото: ПАО «Газпром»/vk.com

Еврокомиссия обязана дать гарантию, что транспортировка газа по территории Украины будет соответствовать нормам Евросоюза в области регулирования поставок углеводорода, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Украинская сторона гарантирует независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования, — добавил топ-менеджер комментируя соглашение с украинским «Нафтогазом». Его цитирует «Интерфакс».

Согласно контракту, в 2021–2024 годах через территорию Украины в Европу пройдёт 40 млрд куб. м. голубого топлива. Миллер отметил, что стороны смогли урегулировать взаимные требования. Соглашение подпишут в самое ближайшее время. Таким образом, по словам Миллера, будет восстановлен баланс интересов сторон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Предположительно, выплата «Газпромом» около $3 млрд стала частью соглашения с Украиной.

Действующее соглашение на поставку и транзит российского голубого топлива истекает в конце года. По евронормам, компания — оператор транзита должна быть отделена от добывающих топливо предприятий. Новый контракт «Газпром» сможет заключить с независимым оператором. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 18 декабря сообщил, что сертификация новой компании для перезаключения сделки должна завершиться 26 декабря.