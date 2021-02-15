Миллер: потребление газа к 2030 году может вырасти на 18,6 млрд кубометров

https://static.news.ru/photo/9d427c80-6fa3-11eb-b082-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если программа газификации регионов будет выполнена полностью, то потребление голубого топлива вырастет на 18,6 млрд кубометров. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев провёл совещание в онлайн-режиме, которое было посвящено газификации российских субъектов.

В «Газпроме» подсчитали, что в случае полного выполнения программы «дополнительное потребление газа составит 18,6 млрд кубометров» в год, — предоставил данные Миллер.

Корпорация, продолжил он, выделит для этого 526 млрд рублей в течение пяти лет. Функцию единого регионального оператора также возьмёт на себя «Газпром». Это, по подсчётам Миллера, поможет на 30% сократить расходы на строительство газовой инфраструктуры внутри муниципалитетов.

Его отсутствие приводит к ситуации, когда по стороне газоснабжения создаются избыточные мощности. Введение механизма единого оператора позволит и эту задачу решить, — приводит слова главы «Газпрома» пресс-служба «ЕР».

В 2020 году президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить газом всех потребителей, для которых есть такие технические возможности. Сделать это необходимо до 2030 года.

Ранее Миллер во время встречи с президентом пообещал, что газификация регионов будет выполнена полностью и в срок, сообщал NEWS.ru.