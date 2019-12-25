https://static.news.ru/photo/6dc2ef44-27c4-11ea-8f18-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миллер Фото: ПАО «Газпром»/vk.com

Объём экспорта российского газа в Европу по итогам 2019 года составит 198,8 млрд куб. м. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В этом году мы, как всегда, надёжно поставляем необходимые объёмы газа нашим отечественным и зарубежным потребителям. Экспорт в дальнее европейское зарубежье по итогам года ожидается в объёме 198,8 млрд куб. м, — цитирует его ТАСС.

Миллер отметил, что по сравнению с показателем 2018 года эта цифра снизится приблизительно на 1%. Вместе с тем глава газового гиганта подчеркнул, что видит серьёзный потенциал для дальнейшего роста капитализации холдинга.

С начала преобразований капитализация «Газпрома» выросла в 1,7 раза и сегодня составляет $97 млрд, — сказал он на предновогоднем селекторном совещании.

Ранее «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о новом контракте на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года. Российская компания согласилась выплатить украинской $2,9 млрд за недопоставку газа по договору от 2009 года по решению Стокгольмского арбитража и заключить транзитное соглашение на пять лет. Та, в свою очередь, отзовёт другие иски и снимет арест с активов «Газпрома», писал NEWS.ru.