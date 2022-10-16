Миллер объяснил, куда может быть перенаправлен газ с «Северных потоков» Глава «Газпрома» Миллер: газ с «Северных потоков» может быть перенаправлен на турецкий хаб

Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

Алексей Миллер

Все выпавшие в результате диверсий на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» объемы газа могут быть перенаправлены через турецкий хаб, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, в настоящий момент поставлять газ по «Северному потоку» крайне опасно.

Вы знаете, нет ничего невозможного, — ответил Миллер на вопрос о том, возможно ли перенаправить на турецкий хаб все выпавшие в результате диверсий на трубопроводах СП и СП-2 объемы газа .

Он отметил, что это могут быть значительные объемы.

Миллер также напомнил, что у России уже имеется опыт подготовки к реализации проекта «Южный поток», который изначально был рассчитан на поставку 63 млрд кубометров газа. Именно поэтому с перенаправлением газа через Турцию проблем возникнуть не должно, уверен глава «Газпрома».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва договорились о создании международного газового хаба. Наиболее подходящим местом дня него, как подчеркнул турецкий лидер, является район Фракия в европейской части страны.

Он подчеркнул, что в Турции есть национальный распределительный центр, который впоследствии станет международным. Министерство энергетики и природных ресурсов страны вместе с российской стороной проработают этот вопрос, и затем будет сделан следующий шаг, подчеркнул Эрдоган.

По словам турецкого президента, на переговорах присутствовал в том числе и Алексей Миллер.

Ранее Путин в ходе встречи с Эрдоганом в Астане предложил ему создать в Турции газовый хаб для эффективного регулирования цен. Нынешнюю стоимость голубого топлива российский лидер назвал заоблачной.