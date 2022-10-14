Миллер назвал условия для восстановления «Северного потока» Миллер: восстановление «Северного потока» может потребовать строительства новой КС

Фото: Jens Buttner/dpa/Global Look Press

Для восстановления трубопровода «Северный поток» может потребоваться строительство новой компрессорной стнации (КС) под российские турбины. такое мнение в эфире Первого канала высказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он напомнил, что на осуществлявшей закачку газа в трубопровод компрессорной станции «Портовая» возникли проблемы с турбинами от немецкой компании Siemens. Завод компании, на котором можно осуществить капитальный ремонт турбины, находится в Канаде, а эта страна ввела в отношении российской компании санкции.

На сегодняшний день нет ни одной работающей турбины на компрессорной станции «Портовая», и в связи с этим вопрос в отношении восстановления «Северного потока — 1» <...> отягощается еще и тем, что фактически надо строить тогда новую компрессорную станцию уже под другие, российские турбины, — пояснил Миллер.

По его словам, предварительные расчеты показали, что «гораздо быстрее можно построить все заново». При этом не факт, что «европейские партнеры или Германия желают восстановления взорванных ниток».

Поставки по газопроводу «Северный поток» в Европу значительно сократились с середины июня, а с конца агуста прекратились вовсе. Это было связано с техническими проблемами, вызванными санкциями, введенными в отношении РФ Западом после начала спецоперации на Украине.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии.

10 октября на единственной функционирующей ветке трубопровода «Северный поток — 2» было снижено давление. Оператор Nord Stream AG подчеркнул, что это сделано в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут осуществляться после тщательного обследования трубопровода.

Ранее Алексей Миллер заявил, что российские турбины будут использоваться на возможных новых нитках «Турецкого потока». Он добавил, что новые нитки по мощности будут равняться уничтоженным в ходе актов международного терроризма «Северным потокам». По словам Миллера, несмотря на диверсию, контракты на поставку сохраняются, а вместе с ними и покупатели, которые заинтересованы в данных поставках.