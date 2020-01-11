https://static.news.ru/photo/cde9e334-3532-11ea-b0c5-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миллер Фото: ПАО «Газпром»/vk.com

Глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал строительство газопровода «Северный поток — 2».

Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому «Северный поток — 2» будет достроен. Это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет, — цитирует Миллера ВГТРК.

Ранее компания Allseas остановила строительство на магистрали из-за введения санкций со стороны США. Возникла необходимость в проведении работ только российскими мощностями.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин считает, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершиться до конца 2020 года или к первому кварталу следующего года. Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о значительном замедлении работ из-за санкций.