Глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил об увеличении темпов строительства газораспределительной сети на территории Болгарии.
Мы видим, что… наши болгарские партнеры в настоящее время работают гораздо более интенсивно, чем какое-то время тому назад, — говорит он.
Отмечается, что увеличение темпов может быть связано с критикой президента России Владимира Путина. Ранее он обвинил Болгарию в намеренном затягивании сроков строительства.
Сегодня работы идут полным ходом, масштабно, и мы уверены в том, что болгарские коллеги свои обязательства выполнят и свою часть построят, — отмечает глава Минэнерго.
Ранее сообщалось об открытии «Турецкого потока». Его запустили президенты Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Кадры церемонии запуска газопровода попали в галерею NEWS.ru
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