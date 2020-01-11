https://static.news.ru/photo/005b6396-353e-11ea-996b-fa163e074e61_660.jpg Фото: turkstream.info

Глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил об увеличении темпов строительства газораспределительной сети на территории Болгарии.

Мы видим, что… наши болгарские партнеры в настоящее время работают гораздо более интенсивно, чем какое-то время тому назад, — говорит он.

Отмечается, что увеличение темпов может быть связано с критикой президента России Владимира Путина. Ранее он обвинил Болгарию в намеренном затягивании сроков строительства.

Сегодня работы идут полным ходом, масштабно, и мы уверены в том, что болгарские коллеги свои обязательства выполнят и свою часть построят, — отмечает глава Минэнерго.

Ранее сообщалось об открытии «Турецкого потока». Его запустили президенты Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Кадры церемонии запуска газопровода попали в галерею NEWS.ru