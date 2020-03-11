https://static.news.ru/photo/9f720c42-638c-11ea-8b90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Влияние коронавируса на снижение цены на газ будет носить краткосрочный характер, который исчерпает себя через несколько месяцев. Об этом заявил глава крупнейшего российского частного добытчика газа НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

Дна мы практически достигли: где-то $2,9-3 за млн БТЕ в Европе, $3 с небольшим — в Азии. Рынок растёт, есть сейчас краткосрочные тенденции, в основном в связи с коронавирусом. Но это всё равно вопрос месяцев, — цитирует ТАСС руководителя предприятия.

Ранее NEWS.ru писал, что нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Обрушение мировых котировок нефти вызвало резкое ослабление рубля на международном рынке Forex. Курс российской валюты упал до 75 рублей за доллар. Ситуацию ухудшает дальнейшее распространение коронавируса за пределами Китая.