Михаил Полубояринов может возглавить «Аэрофлот»

https://static.news.ru/photo/e26e4c10-29cd-11eb-a5a0-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правительство России рекомендовало совету директоров «Аэрофлота» назначить генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании Михаила Полубояринова главой авиакомпании.
Правительство определилось с кандидатурой на пост генерального директора «Аэрофлота». На эту должность рекомендован Михаил Полубояринов. Директива <...> подписана первым вице-премьером Андреем Белоусовым и будет направлена в «Аэрофлот». На заседании, посвящённом избранию генерального директора авиакомпании, они должны голосовать за эту кандидатуру, — цитирует ТАСС заявление пресс-службы кабмина.
Кроме того, правительство рекомендовало совету директоров поддержать кандидатуру министра транспорта России Виталия Савельева на пост председателя совета директоров компании. В настоящее время эту должность занимает экс-глава ведомства Евгений Дитрих.
Дитриха же рекомендовали назначить на пост главы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ расследуют причастность заместителя гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова к хищениям при строительстве объектов организации на сумму больше $10 млн. Об этом рассказал источник в силовых структурах. По его словам, в ходе расследования силовики получили показания от бывших работников компании, которые могут стать основанием для возбуждения новых уголовных производств, писал NEWS.ru.