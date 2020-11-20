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Михаил Полубояринов может возглавить «Аэрофлот»

21:26, 18 ноября 2020 98
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России рекомендовало совету директоров «Аэрофлота» назначить генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании Михаила Полубояринова главой авиакомпании.

Правительство определилось с кандидатурой на пост генерального директора «Аэрофлота». На эту должность рекомендован Михаил Полубояринов. Директива <...> подписана первым вице-премьером Андреем Белоусовым и будет направлена в «Аэрофлот». На заседании, посвящённом избранию генерального директора авиакомпании, они должны голосовать за эту кандидатуру, — цитирует ТАСС заявление пресс-службы кабмина.

Кроме того, правительство рекомендовало совету директоров поддержать кандидатуру министра транспорта России Виталия Савельева на пост председателя совета директоров компании. В настоящее время эту должность занимает экс-глава ведомства Евгений Дитрих.

Дитриха же рекомендовали назначить на пост главы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ расследуют причастность заместителя гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова к хищениям при строительстве объектов организации на сумму больше $10 млн. Об этом рассказал источник в силовых структурах. По его словам, в ходе расследования силовики получили показания от бывших работников компании, которые могут стать основанием для возбуждения новых уголовных производств, писал NEWS.ru.

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