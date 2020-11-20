Михаил Полубояринов может возглавить «Аэрофлот»

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение проработать вопрос о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) для отельеров, следует из протокола заседания правительственной комиссии по развитию туризма в России.

Ростуризму, Минфину, Минэкономразвития совместно с профессиональными объединениями проработать вопрос о снижении налога на добавленную стоимость для организаций, осуществляющих деятельность в сфере предоставления гостиничных услуг, — говорится в протоколе. Как уточняется,...