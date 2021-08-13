Мигранты в России начали богатеть

Трудовые мигранты в июне перевели из России в свои страны $720 млн, их доходы значительно выросли. Об этом пишет «Коммерсант».

В январе — мае среднемесячный объём переводов в страны СНГ составил $496 млн. Количество и объём переводов растут даже несмотря на то, что из-за пандемии снизился приток иностранцев в Россию. Из-за этого возросла конкуренция за рабочую силу.

По ряду профессий выплаты мигрантам уже сравнялись с зарплатами граждан России, — сказал директор сервиса «Золотая корона — Денежные переводы» Иван Ситнов.

Отмечается, что наметившаяся тенденция связана и с реализацией нацпроектов в сфере строительства и инфраструктуры. В этой отрасли рабочие-мигранты наиболее востребованы.

Ранее сообщалось, что московские силовики начали массово задерживать выходцев из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана после драки в Кузьминках с участием более сотни человек.