МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за контракта Будапешта с «Газпромом»

МИД Украины вызвал посла Венгрии, чтобы сообщить ему о позиции Киева относительно контракта Будапешта с российской компаний «Газпром». Пресс-секретарь ведомства Олег Николенко заявил, что украинская сторона примет решительные меры в целях защиты национальных интересов, сообщает «РБК-Украина».

Он отметил, что газовый контракт Будапешта наносит серьёзный удар по отношениям между Украиной и Венгрией. Кроме того, это соглашение подрывает национальную безопасность страны, а также наносит ущерб энергетической безопасности всей Европы.

Николенко добавил , что вызов посла Венгрии является зеркальным шагом на действия Будапешта.

Венгрия и «Газпром» подписали соглашение на поставку 4,5 млрд кубометров газа ежегодно со сроком действия в 15 лет. Поставки топлива будут идти в обход Украины через Австрию и Сербию.

В Киеве выразили разочарование действиями Венгрии и пообещали обратиться в Еврокомиссию. Глава компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон пригрозил Будапешту значительным сокращением или полной остановкой транзита газа в Венгрию, несмотря на контракт между Россией и Украиной до 2024 года. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что Киев ответит на этот удар со стороны Будапешта без жалости и сочувствия.

Ранее стало известно, что МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за реакции Киева на соглашение с «Газпромом». В ведомстве расценили её как нарушение суверенитета страны и интересов её нацбезопасности.