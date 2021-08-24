МИД: Россия заинтересована в дальнейшем транзите газа через Украину

Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Представитель МИД
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия намерена поставлять газ через Украину и после 2024 года. В зависимости от потребностей Евросоюза будут согласованы объём и сроки контракта. В «Нафтогазе Украины» также заявили о готовности продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа из России. Глава украинской компании Юрий Витренко считает, что новый контракт может быть предохранителем от возможной войны с Москвой. В Киеве рассчитывают, что европейские компании начнут бронировать мощность в дополнение к потенциально продлённому соглашению с Россией.