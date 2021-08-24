МИД: Россия заинтересована в дальнейшем транзите газа через Украину

Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Представитель МИД поясни л, что у России есть контрактные обязательства по транзиту и Россия всегда выполняла свои обязательства по доставке газа, в отличие от украинской стороны. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы европейские потребители получали требуемые объёмы газа по рыночной цене и в соответствии с договорённостями.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия намерена поставлять газ через Украину и после 2024 года. В зависимости от потребностей Евросоюза будут согласованы объём и сроки контракта. В «Нафтогазе Украины» также заявили о готовности продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа из России. Глава украинской компании Юрий Витренко считает, что новый контракт может быть предохранителем от возможной войны с Москвой. В Киеве рассчитывают, что европейские компании начнут бронировать мощность в дополнение к потенциально продлённому соглашению с Россией.