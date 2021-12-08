МИД России заявил о сертификации «Северного потока — 2» весной 2022 года

Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Цена на газ в Европе превысила $1200 за тысячу кубометров. Такой уровень достигнут впервые с 18 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ранее цена январского фьючерса поднялась до $1185 за тысячу кубометров.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1225 за тысячу кубометров. По сравнению с ценой закрытия предыдущих торгов рост стоимости газа в Европе составил почти девять процентов....