МИД России заявил о сертификации «Северного потока — 2» весной 2022 года
Сергей Князев
Сергей Князев
14:26, 08 декабря 2021
Фото: Nord Stream AG/Global Look Press
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В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на то, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» не будет отложена и состоится весной 2022 года. При этом чем тщательнее будет проведена сертификация, тем более обоснованными будут ожидания в отношении Еврокомиссии, которая примет окончательное решение относительно газопровода. Об этом в интервью РИА Новости сообщил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий.
Мы надеемся, что те параметры, которые ранее, соответственно, обозначались, а именно весна, будут сохранены в силе, а затем вопрос будет передан в Еврокомиссию, — сказал он.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс сертификации возобновится, когда оператор передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой дочерней компании.
Представитель Минэкономики ФРГ Нина-Мари Гюттлер заявила, что газопровод примут в эксплуатацию только в случае его сертификации, до этого запуск «Северного потока — 2» будет невозможен. Между тем читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали позицию лидера фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, который призвал закрыть «Северный поток — 2», если Россия нападёт на Украину. Они заявили, что газопровод является благом для Германии.