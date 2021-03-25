МИД РФ возразил против обсуждения в НАТО «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/dd8e3426-8d73-11eb-b721-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел возражает против обсуждения в НАТО ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

О том, что НАТО может стать площадкой для обсуждения возникших между членами Альянса разногласий в отношении к российскому трубопроводу «Северный поток — 2», ранее высказался генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг. Он считает, что между странами — членами НАТО есть разногласия по проекту и обсуждать их надо именно в рамках Альянса. Такая позиция вызвала недоумение в МИД РФ.

При чём здесь «Северный поток» и при чём здесь НАТО? — высказался Грушко.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств, передаёт ТАСС.

Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчёркивал, что это грозит всем компаниям, имеющим отношение к «Северному потоку — 2», если они не остановят свою работу в этом направлении.

Ранее NEWS.ru писал, что Европа обязана противостоять санкциям США против газопровода «Северный поток — 2» ради защиты экономических интересов Евросоюза. Об этом заявила член Европарламента от Франции Матильда Андруэ.