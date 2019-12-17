https://static.news.ru/photo/268cc088-20b1-11ea-a482-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Wenzong/Xinhua/Global Look Press

Саммит АТЭС в 2020-м собираются провести 11–12 ноября в малайзийском городе Путраджая, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ и старшее должностное лицо России в АТЭС Валерий Сорокин.

Дипломат добавил, что в феврале 2020-го там же состоится первое заседание старших должностных лиц. Они подробно обсудят главные цели малайзийского председательства в АТЭС, пишет РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, в СМИ появилась информация, что Вашингтон и Пекин смогли достичь частичных договорённостей в сфере торговли, которые могут положить конец торговой войне между двумя государствами. Китай пойдёт на уступки в сфере закупок агропромышленной продукции, а Штаты ослабят пошлины.