МИД РФ предупредил о подрыве освоения Арктики в случае ещё одного ЧП

https://static.news.ru/photo/efbb20de-afeb-11ea-96c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/free-photos-242387

Происшествия, подобные разливу топлива в Красноярском крае, могут подорвать усилия РФ по освоению Арктического региона, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов во время конференции дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики и Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.

Представитель ведомства добавил следующее: если страна столкнётся с ещё одним похожим ЧП, то Москву ждут серьёзнейшие последствия для экономики страны.

Потому что мы чувствуем: давление растёт. А Арктическая зона РФ — это более 20% экспорта, причём 10% ВВП. Все крупнейшие минерально-сырьевые проекты, которые имеются в Арктической зоне, ориентированы на экспорт, — цитирует дипломата ТАСС.

Корчунов добавил, что необходимо анализировать экологический риск, иначе подобные катастрофы обернутся серьёзным ударом для наполнения бюджета РФ. По его словам, РФ должна предложить другим государствам выгодные условия сотрудничества в Арктике, закрепляя там свои лидирующие позиции.

29 мая 2020 года в Норильске произошла утечка дизельного топлива. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн горючего из резервуара ТЭЦ. Пострадало уникальное озеро Пясино ледникового происхождения. Его площадь составляет 735 квадратных километров. Авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главы Норильска из-за разлива дизтоплива на ТЭЦ-3. Считается, что Ринат Ахметчин не исполнил свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации.

По делу проходят ещё четверо фигурантов. Это главный инженер ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов, директор предприятия Павел Смирнов и начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Им вменяют статью 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов).

По мнению СК, предприятие использовало резервуар, который ещё в 2018 году был признан аварийным, именно это и привело к ЧП.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб. С места аварии на ТЭЦ-3 в Норильске экстренные службы вывезли 75,48 тысячи тонн загрязнённого грунта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следователи возбудили новое уголовное дело против работников компании «Норникель». Причиной стал сброс сточных вод в водоёмы и почву. Производство ведётся в отношении неустановленных лиц, занятых в «Норникеле» и «Механобр инжиниринге».