https://static.news.ru/photo/c909542a-653f-11ea-8745-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Мировой экономический кризис спровоцирован отказом от международно-правовых подходов, а не пандемией коронавируса нового типа, считает замглавы МИД РФ Александр Панкин. По его словам, инфекция послужила только «спусковым крючком» для негативных процессов.

Предпосылки для всевозможных противоречий <...> возникли уже давно. <...> Некоторые и вовсе стали играть без правил. Я имею в виду многих партнеров на международной арене, — цитирует дипломата ТАСС.

Он добавил, что в данный момент предпринимаются попытки атаковать интеграционные объединения — например, СНГ.

Иностранный капитал на фоне повышенной волатильности не даёт сигналов о желании отказаться от проектов в России, считает замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Андрей Цыганов. Он добавил, что опытные бизнесмены смогут найти выход из сложившейся ситуации в экономике.

Непосредственного кризиса на потребительском рынке России пока не наблюдается, однако состояние экономики страны действительно предгрозовое. Об этом NEWS.ru заявили в Институте исследования рынка GfK. Как отметили аналитики, в потребительском секторе пока нет отката спроса и всего того, что может стать источником для экономических шоков.

Ранее Центробанк спрогнозировал ускорение инфляции в России на фоне пандемии коронавируса и обвала нефтяных рынков. Рост цен разгонит ослабление рубля, писал NEWS.ru.