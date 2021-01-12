МИД РФ: Кремль уверен в успешной реализации «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/7b3ffa16-556f-11eb-b070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Российские власти уверены в успешной реализации проекта магистрали «Северный поток — 2», несмотря на давление со стороны Соединённых Штатов Америки на партнёров «Газпрома» в ЕС. Сроки завершения строительства зависят от множества факторов, рассказал журналистам директор Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

По его словам, предприятия из РФ твёрдо намерены выполнить свои обязательства перед коллегами, в том числе из ФРГ, пишет РИА Новости.

В успешной реализации «Северного потока — 2» мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнёров «Газпрома». Совсем недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остаётся неизменной. Из этого мы и исходим, — рассказал дипломат.

Накануне американские сенаторы проголосовали за оборонный бюджет на 2021 финансовый год. Таким образом, они преодолели наложенное на документ вето президента США Дональда Трампа. Документ поддержали больше двух третей парламентариев.

Проект «Северный поток — 2» должен связать Россию и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских стран также высказываются против «Северного потока — 2», однако Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински призвал правительство ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, проект опасен тем, что ведёт «напрямую в Россию» в обход всех газовых и нефтяных сетей, а также проходит через территории стран НАТО.