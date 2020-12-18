МИД РФ прокомментировал ограничения на сельхозпродукцию из Азербайджана

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Ограничения на поставки сельскохозяйственной продукции в Россию из Азербайджана не имеют политической подоплёки.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россельхознадзором периодически вводятся запреты на импорт сельхозпродукции из различных стран. Это является стандартной фитосанитарной процедурой, которая нацелена на предотвращение распространения на территории России и государств — членов ЕАЭС карантинных объектов, способных нанести существенный урон сельскому хозяйству и создать риски для продовольственной безопасности, — отметила Захарова.

Она добавила, что вопрос об ограничении ввоза томатов и яблок из Азербайджана давно поднимался российской стороной. Российское ведомство неоднократно информировало Агентство пищевой безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки в поставляемой из республики продукции, сообщается на сайте МИД РФ.

Захарова напомнила, что аналогичные запреты недавно затронули также Армению и Турцию, после того как в армянских томатах был выявлен вирус мозаики пепино, в турецких — помимо упомянутых ещё целый ряд возбудителей сельхозболезней.

Россельхознадзор с 10 декабря ограничил ввоз яблок и томатов из Азербайджана в связи с обнаружением в этих продуктах восточной плодожорки и южноамериканской томатной моли.

Как писал NEWS.ru, с 17 декабря Россельхознадзор частично снял временные ограничения на импорт томатов с четырёх предприятий Азербайджана. Как сообщалось, ведомство получило дополнительную информацию от Агентства пищевой безопасности Азербайджана о производителях томатов и проанализировало ранее предоставленные материалы. После этого было решено разрешить ввоз томатов с «предприятий, расположенных в районах, где ранее не были зафиксированы выявления карантинных для стран — членов ЕАЭС объектов».