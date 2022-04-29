МИД Польши: прекращение поставок газа из России укрепит Европу Глава польского МИД Рау заявил, что прекращение поставок газа из России укрепит Европу

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Остановка поставок российского газа в страны Евросоюза поспособствует укреплению «европейского единства», считает министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передаёт РИА Новости. По его мнению, прекращаете поставок газа в Польшу и Болгарию является неудачной попыткой Москвы оказать влияние на страны, пытающиеся помочь Украине и поддерживающие антироссийские санкции.

Без сомнения, такие действия приведут к укреплению европейского единства, — заявил он.

Он считает, что решение российского «Газпрома» о прекращении поставок голубого топлива в Болгарию и Польшу поспособствует принятию решения другими европейскими странами об отказе от российского газа.

Решение «Газпрома» приведёт к тому, что будет легче уговорить европейских партнёров, чтобы они следовали нашему примеру и отказывались от поставок нефти и газа из России, — добавил глава польского МИД.

26 апреля уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что страна отказывается платить за газ в рублях.

Впоследствии «Газпром экспорт» направил уведомление польской компании PGNiG о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, хотя они были своевременно проинформированы о необходимости таких расчётов.

Позднее выяснилось, что Польша стала закупать российский ресурс реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа.