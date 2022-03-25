МИД: меры Запада против России подорвали доверие к мировой валютной системе

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Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев ответил на вопрос о вероятности повторения дефолта 1998 года. По его мнению, такая ситуация невозможна. Он отметил, что в конце 90-х годов Россия была гораздо меньше защищена, чем в настоящее время, сообщает РИА Новости.

В одну воду невозможно вступить дважды. <...> Наше общество, наше государство было в гораздо меньшей степени защищено, — сказал Медведев. Он вспомнил кризисы 2008 и 2014 годов, когда занимал посты...