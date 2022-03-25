МИД: меры Запада против России подорвали доверие к мировой валютной системе
Евгений Бугров
Евгений Бугров
08:16, 26 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что санкции стран Запада в отношении России подрывают доверие к сложившейся в мире экономической системе. По его словам, нарушив устоявшиеся правила, Россию лишили половины золотовалютных резервов, сообщает ТАСС.
У нас украли половину наших золотовалютных резервов, размещённых в западных банках, что подрывает всякое доверие к экономической системе, установленной в рамках Бреттон-Вудских соглашений, — подчеркнул дипломат.
Он уточнил, что Запад своими санкциями нарушил все правила рыночной экономики. В конечно итоге это ударит по всему миру, в том числе и по самому Западу.
Мир сегодня очень разнообразен и сложен. Поэтому любая попытка доминирования обречена на унизительный провал, как это произошло в случае с военной операцией США в Афганистане, — считает Щетинин.