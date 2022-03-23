В МИД КНР назвали Россию важным членом G20

МИД КНР раскритиковал идею США исключить Россию из «Большой двадцатки». Как заявил на брифинге официальный представитель МИД Ван Вэньбинь, которого цитирует РИА Новости, G20 остаётся главным форумом международного экономического сотрудничества и Россия является его важным членом. Кроме этого, он отметил, что ни США, ни любое другое государство не обладают полномочиями выкидывать другую страну.

Ни один член «Большой двадцатки» не имеет права лишать членства другую страну, — подчеркнул представитель МИД КНР.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом изучает с союзниками возможность исключения России из «Большой двадцатки». Он отметил, что Москва теперь не может как раньше вести бизнес в международных институтах и в международном сообществе и уточнил, что США намерены проконсультироваться с союзниками и партнёрами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления.

В середине марта глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что рассматривается возможность замены России в Группе двадцати. При этом он отметил, что ещё слишком рано для принятия окончательной позиции по этому вопросу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, считает, что комментировать гипотетические заявления о потенциальном исключении России из «Большой двадцатки» (G20) нецелесообразно и бессмысленно.