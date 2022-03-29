МИД КНР опроверг сокращение участия китайских компаний в проектах РФ

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не подтвердил публикации о том, что МИД рекомендовал трём крупнейшим нефтегазовым компаниям Китая сократить участие в проектах в России. По его словам, которые приводит ТАСС, Китай и Россия всегда вели торгово-экономическое сотрудничество на базе принципов взаимоуважения, равноправия и взаимной выгоды.

Мне неизвестно об упомянутой вами ситуации, — сказал он.

Поводом для комментария стала публикация агентства Reuters, согласно которой МИД КНР посоветовал трём крупнейшим нефтегазовым компаниям Китая — Sinopec, CNPC и CNOOC — пересмотреть свои отношения с российскими партнёрами во избежание санкций Запада. Однако вице-президент Sinopec Юй Баоцай заявил о том, что компания продолжает работать в России.

Ранее сообщалось, что малые и средние частные компании в КНР рассматривают возможности для начала ведения бизнеса на рынке России в связи с массовым уходом с него западных компаний. Они будут стремиться закрыть своими поставками освободившуюся нишу, что может придать дополнительный импульс процессу наращивания российско-китайской торговли. При этом крупные госпредприятия КНР на данном направлении выберут вариант более осторожных действий, руководствуясь санкционными рисками. Первыми от этого могут выиграть частные китайские фирмы, которые связаны с продажей автозапчастей, продуктов питания или медтоваров.