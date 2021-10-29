Microsoft стала самой дорогой компанией в мире, достигнув $2,46 трлн

Компания Microsoft стала самой дорогой компанией в мире. Её капитализация достигла порядка $2,46 трлн. Таким образом, компания Билла Гейтса вытеснила с первого места Apple, которая занимала эту позицию более года. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные торгов.

Капитализация Apple сейчас составляет $2,41 трлн на фоне падения стоимости акций почти на 4% после опубликованных накануне данных квартальной отчетности. Объём выручки компании оказался ниже прогнозируемого аналитиками.

В то же время акции Microsoft, наоборот, растут более чем 3,5%. Отчётность, опубликованная ранее на этой неделе, свидетельствует об уверенных темпах развития компании.

Рыночная стоимость ещё нескольких компаний превышает $1 трлн. Среди них — Google Alphabet ($1,95 трлн) и Amazon ($1,68 трлн). Недавно к ним прибавился и производитель электромобилей Илона Маска — Tesla, достигнув $1 трлн.

При этом рейтинг самого Билла Гейтса рекордно упал после развода. Впервые за 30 лет он снизился до четвёртой позиции в списке самых богатых людей по версии Forbes. Собственный капитал Гейтса сейчас составляет около $134 млрд.