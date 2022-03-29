МФППиП начал принимать заявки предприятий на помощь в выплате кредитов

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) стал принимать заявки предприятий обрабатывающей промышленности на помощь в выплате кредитов, сообщает РИАМО. Компенсация процентов по кредитам доступна зарегистрированным в столице и работающим в ней от двух лет компаниям.

В условиях изменений логистических цепочек и внешнего давления важно обеспечить устойчивую работу экономики и её дальнейшее развитие, сохранить рабочие места и сами предприятия. <...> Одно из них (решений. — NEWS.ru) — компенсация части затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Эта преференция уже доступна всем предприятиям обрабатывающей промышленности города вне зависимости от вида деятельности, мы уже начали принимать от них соответствующие заявки, — рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что получить помощь можно и по действующим кредитам, и по новым. Для этого представители компании должны прийти в Фонд с уже заключённым кредитным договором.

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