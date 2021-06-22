Страны G20 повысят налоги для международных корпораций

Страны «Большой двадцатки» могут договориться о введении минимальной налоговой ставки для крупных компаний. Им больше не позволят избегать выплат в бюджеты стран, где те получают прибыль. Об этом сообщает Reuters.

Таким американским гигантам как Google, Facebook, Apple, Amazon и многим другим придётся смириться с введением налоговой ставки. В обсуждаемом документе содержится именно такая мера, которая позволит решить проблему распределения прибыли крупных международных компаний.

При этом в черновом документе определённой конкретики по регулированию данной инициативы пока нет. Также неизвестно, какая минимальная ставка налога будет предложена членами «Большой двадцатки». Ожидается, что она может составить не менее 15%, отмечается в сообщении.

Венгрия и Нидерланды, чьи налоговые ставки самые минимальные в Евросоюзе, продолжают сопротивляться предложенной инициативе. Если согласие будет достигнуто, то принятый документ направят министрам финансов и руководителям центральных банков стран «Большой двадцатки».

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили увеличить налог для богатых до 35%. Граждане с доходами от пяти миллионов рублей должны выплачивать налог в размере 15%, зарабатывающие 10–15 млн рублей — 20% и так далее.