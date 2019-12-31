https://static.news.ru/photo/c0fa8456-2bd4-11ea-adfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международные резервы России по состоянию на 27 декабря составили $549,8 млрд. Это на $0,8 млрд (0,1%) выше уровня предыдущей недели.

Как сказано в сообщении Банка России, увеличение резервов произошло в результате покупки иностранной валюты. Это было сделано в рамках бюджетного правила и положительной переоценки.

Как уточняет ТАСС, международные резервы России, которые представляют собой высоколиквидные иностранные активы, состоят из средств в валюте, а также специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень Банка России по международным резервам составляет $500 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что российский финансовый рынок за последние годы не смог сократить отставание от рынков других стран. Это следует из сообщения Счётной палаты по итогам анализа материалов, посвящённых основным направлениям развития финрынка на 2016–2018 и на 2019–2021 годы.