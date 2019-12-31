Международные резервы России по состоянию на 27 декабря составили $549,8 млрд. Это на $0,8 млрд (0,1%) выше уровня предыдущей недели.
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Целевой уровень Банка России по международным резервам составляет $500 млрд.
Ранее NEWS.ru писал, что российский финансовый рынок за последние годы не смог сократить отставание от рынков других стран. Это следует из сообщения Счётной палаты по итогам анализа материалов, посвящённых основным направлениям развития финрынка на 2016–2018 и на 2019–2021 годы.
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