Международные резервы России за неделю показали рост на $4,2 млрд

По данным Банка России, международные резервы российского государства по состоянию на 24 декабря 2021 года выросли на $4,2 млрд, или на 0,7%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства. Отмечается, что в настоящее время они составили $630,5 млрд.

Процесс роста стал возможен благодаря положительной переоценке и покупке иностранной валюты, которое было установлено в рамках бюджетного правила, сообщил регулятор.

На 17 декабря объём резервов составлял $626,3 млрд.

Международные резервы страны представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из финансовых средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ, а также монетарного золота. При этом целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам прописан в сумме $500 млрд.

Ранее сообщалось, что максимальный эффект от повышений ключевой ставки ЦБ РФ ожидается в 2022 году, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, уровень инфляции в 2022 году снизится до 4–4,5%. По итогам 2021 года инфляция в России превысит 8%. Как подчеркнула руководитель регулятора, это значительно больше цели Центробанка в 4%.