Международные резервы России выросли за неделю на $1,7 млрд

В настоящее время международные резервы России составляют $611,1 млрд. За последнюю неделю они увеличились на $1,7 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк.

Международные резервы РФ на 15 апреля 2022 года составили $611,1 млрд, увеличившись за неделю на 0,3%, или на $1,7 млрд, — цитирует агентство сообщение регулятора.

По данным на 8 апреля резервы находились на уровне $609,4 млрд.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и кабмина. В их состав входят монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ и средства в иностранной валюте.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что заморозка золотовалютных резервов РФ является беспрецедентным шагом в мировом масштабе. Власти страны подготовят судебные иски для их возврата. Она также отметила, что доступная часть резервов может быть использована для обеспечения необходимых объёмов импорта.

В марте глава Минфина Антон Силуанов сообщил о блокировке $300 млрд из госрезервов России в ходе международных санкций. Министр расценил это как объявление Западом дефолта по обязательствам перед Россией.