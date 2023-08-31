Международные резервы России выросли до $580,5 млрд за неделю

Международные резервы России выросли на $1 млрд или на 0,2% за последнюю неделю, сообщается в материалах Банка России. Согласно тексту документа, опубликованному ТАСС, в настоящее время общий объем резерва составляет $580,5 млрд. По словам специалистов, увеличение объема связано с ростом цен на золото.

Объем международных резервов по состоянию на 25 августа составил $580,5 млрд, увеличившись за неделю на $1 млрд, — говорится в сообщении.

Международный резерв — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении Банка России и российского правительства. Помимо иностранной валюты, этот резерв также состоит из специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарного золота. Рекордный объем резервов был зафиксирован в феврале 2022 года, он составляет $643,2 млрд.

Как сообщалось ранее, криптоплощадка Binance запретила россиянам любые операции во всех валютах, кроме рублей. Отмечается, что вслед за Binance аналогичные решения также приняли другие крупные площадки, такие как OKX, Bybit и KuCoin. Тем не менее, данные площадки все еще разрешают россиянам использовать карты банков, не попавших под санкции стран Запада. К их числу относятся Райффайзенбанк, находящийся под австрийским управлением, а также Газпромбанк, который используется Евросоюзом для оплаты поставок российского газа.