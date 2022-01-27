Международные резервы России обновили исторический максимум и достигли отметки в $639,6 млрд, говорится в сообщении на сайте Центробанка РФ.

Международные резервы по состоянию на 21 января составили 639,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 1,4 млрд долларов США, или на 0,2%, в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой, — говорится на сайте ЦБ.

В ходе торгов сегодня, 27 января, курс доллара и евро потерял по два и три рубля соответственно, об этом свидетельствуют данные Московской Биржи. Днём ранее курс доллара поднимался до 80 рублей, а курс евро превышал 90.

Днём ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США делают всё возможное, чтобы подорвать доверие к доллару и сделать его рискованным для международных расчётов во всём мире. По его словам, Россия также «резко сокращает» валютные резервы в долларах.

Ранее стало известно, что Евросоюз работает над пакетом мер против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты. Также в качестве санкций против РФ рассматриваются меры по экспортному контролю, отключение страны от SWIFT, запреты на импорт и экспорт.