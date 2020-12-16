Международные резервы РФ за неделю упали на $0,6 млрд

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В условиях падения реальных доходов населения, сокращения платежеспособного спроса государство должно быстрее реагировать на потребительскую инфляцию. Для поддержания социальной стабильности власти должны задействовать все возможные рычаги, чтобы не допустить роста внутренних цен вслед за мировыми, заявила NEWS.ru доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Бизнес заточен на получение максимальной прибыли и ситуация, при которой в стране, экспортирующей тот или иной товар на мировой рынок, внутренние цены подтягиваются к мировым — абсолютно нормальна, — отметила...