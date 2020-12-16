Международные резервы РФ за неделю упали на $0,6 млрд

Российские международные резервы по состоянию на 11 декабря 2020 года снизились на 0,1%, или на 0,6% млрд, по сравнению с показателем на 4 декабря. Таким образом, их размер составил $587,1 млрд.
Согласно данным Банка России, снижение преимущественно связанно с «воздействием отрицательной курсовой переоценки».
Международные резервы, которые представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и российского правительства, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Целевой уровень Центробанка по международным резервам составляет $500 млрд.
Как писал NEWS.ru, реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнёров РФ с учётом инфляции), по предварительной оценке, в январе — ноябре снизился на 16,8%, в ноябре — вырос на 0,4%, следует из нового отчёта Центрального банка РФ «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля». Пока в мире продолжается пандемия, а экономики стран остаются достаточно замкнутыми, снижение рубля, скорее всего, продолжится, волнуются экономисты.