https://static.news.ru/photo/c20f5b98-cff2-11e9-9444-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

С 23 по 30 августа международные резервы Российской Федерации выросли на 0,5% и составили $530,5 млрд. Это произошло в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Объём международных резервов по состоянию на 30 августа составил 530,5 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 2,8 миллиарда долларов, или на 0,5%, — говорится в сообщении Центробанка.

Международные резервы РФ состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте. За 2018 год они увеличились на 8,3%.

Как писал News.ru, объём международных резервов России после восьминедельного «подъёма» уменьшился на $0,4 млрд, или на 0,1%, и по состоянию на 26 июля текущего года и составил $519,9 млрд. Снижение объяснялось отрицательной переоценкой, значительно скомпенсированной приобретением зарубежной валюты согласно бюджетным правилам.