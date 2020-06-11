Международные резервы РФ выросли на $1,3 млрд

https://static.news.ru/photo/29b1db84-ac09-11ea-b46c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк сообщил, что международные резервы РФ на 5 июня составили $565,2 млрд.

А 29 мая международные резервы находились на уровне в $563,9 млрд. Получается, что за неделю они увеличились на $1,3 млрд.

Международные резервы находятся в распоряжении Банка России и российского правительства. Они представляют из себя высоколиквидные финансовые активы, которые складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота и других резервных активов, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О национальной платёжной системе», которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников.