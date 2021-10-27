Металлурги пожаловались в правительство на неэффективную работу РЖД

Крупные металлургические компании обратились в правительство с жалобой на ОАО РЖД, сообщив о задержках как при подвозе сырья, так и при отправке готовой продукции. По мнению компаний, проблема заключается в неэффективной работе монополии. В РЖД называют критику необоснованной, а задержки объясняют общим ростом спроса на перевозки, пишет «Коммерсант».

Ассоциация «Русская сталь», объединяющая интересы крупнейших металлургических компаний, обратилась с письмом к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с жалобой на проблемы с перевозками грузов по сети ОАО «РЖД». В письме отмечается, что компании сталкиваются с задержками при вывозе готовой продукции и в поставках сырья, что грозит риском «веерных остановок доменного производства».

Металлурги полагают, что причиной этого стало снижение эффективности работы ОАО «РЖД»: с января по август количество брошенных поездов на железнодорожной сети выросло на 41,8%, а парк магистральных локомотивов, находящихся в нерабочем состоянии, вырос на 16% к уровню 2020 года. По их мнению, снижение эффективности связано в том числе с отсутствием локомотивных бригад на всех направлениях и оптимизацией оперативного персонала без учета роста производства.

В РЖД заявили, что для обсуждения замечаний назначено совместное совещание с представителями металлургических компаний. По данным компании, количество брошенных и неработающих поездов не отражает реальную ситуацию с вывозом грузов, а наиболее важным параметром является соблюдение сроков доставки, находящееся «на исторических максимумах». С другой стороны, компания отмечает существенный рост спроса на перевозки в указанных регионах, и грузоотправители могут сталкиваться с ограничениями на перевозку по самым востребованным направлениям.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что претензии металлургов связаны с либерализацией рынка тяги. Несколько металлургических компаний имеют собственный локомотивный парк, однако для большинства операторов это невозможно. По его словам, с окончанием отопительного сезона рынок угля вернётся к нормальному состоянию, и претензии металлургов могут быть сняты.

Ранее сообщалось, что правительство начало обсуждение инвестпрограммы и финансового плана ОАО «РЖД» на будущий год. Нынешний дефицит инвестпрограммы составляет 270 млрд рублей. Ещё больший дефицит ожидался в финплане, утверждённом в конце прошлого года. По мнению экспертов, нагрузка по реализации железнодорожного строительства ляжет на государство, поскольку сами железные дороги такие средства изыскать не смогут.