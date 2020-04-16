Меры поддержки бизнеса в Москве составят 45 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/0ae86f06-7fc7-11ea-95df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы окажут меры поддержки бизнесу на сумму около 45 млрд рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в рамках работы оперштаба по поддержке экономики осуществляется еженедельный мониторинг происходящих изменений в потребительском спросе, сложностей и проблем, с которыми сталкиваются предприниматели.

Поэтому в зависимости от этих изменений мы готовим соответствующие адекватные предложения по поддержке наших предпринимателей. Когда говорим о мерах поддержки, мы принимаем индивидуальные решения в отношении какой-то конкретной компании, — сказал Ефимов на брифинге в Информационном центре по ситуации с коронавирусом.

Он уточнил, что в первую очередь принимаются меры поддержки, направленные на минимизирование убытков в компаниях, пострадавших от вынужденных ограничений их деятельности.

15 апреля мэрия Москвы приняла третий пакет поддержки малого и среднего бизнеса. Так, по ранее взятым кредитам городской бюджет возьмёт на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых.

На эту меру поддержки дополнительно будет выделено от 20 до 30 млрд рублей, в зависимости от активности предпринимателей и того, как они будут обращаться к нам за помощью, — сказал Ефимов.

Он добавил, что планируется обеспечить максимально упрощённую форму предоставления субсидий в электронной форме, для этого будут подписаны необходимые соглашения с банковским сектором.

Кроме того, согласно третьему пакету мер, владельцы коммерческой недвижимости получат помощь от Москвы, если снизят ставки аренды для бизнеса более чем на 50%, а предприниматели, заключившие договоры выкупа городской недвижимости, получат отсрочку платежей до конца года.

Ещё около 300 организаций Москвы получат отсрочку по уплате авансовых платежей по налогу на имущество, земельному налогу за первый квартал текущего года. Среди них — кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал «глотком воды в засуху» новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, озвученные Владимиром Путиным. На совещании с членами правительства глава государства заявил, что предпринимателям в отраслях, пострадавших от антикоронавирусных мер, компенсируют расходы на зарплату сотрудникам в размере МРОТ в период за два месяца, писал NEWS.ru.