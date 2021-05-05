Меркель заявила об отсутствии единой оценки «Северному потоку - 2»

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что «Северный поток — 2» относится к вопросам, по которым нет единой оценки в трансатлантическом аспекте, сообщает ТАСС.

«Для меня важно в этой связи, что в отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина, прежде всего, в вопросах поставок или транзита газа остаётся важным партнёром», — добавила она.

Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия нуждается в надёжных поставках газа из России и выступает за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья России по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступают США, Украина и ряд других европейских государств.