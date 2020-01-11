https://static.news.ru/photo/7c70a19c-348c-11ea-8a87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток — 2» необходимо довести до конца.

«Северный поток — 2» посредством нового европейского законодательства легитимирован, нам необходимо довести его до конца. Германия и другие европейские страны выигрывают от «Северного потока», — заявила Меркель на пресс-конференции.

Она также порадовалась, что удалось достичь договорённости по транзиту газа через Украину.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что РФ высоко ценит позицию Германии по газопроводу «Северный поток — 2».

11 января Ангела Меркель прибыла с официальным визитом в Москву. Переговоры с российским лидером шли более трёх часов. Одной из главных тем обсуждения была обстановка на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта США и Ирана.