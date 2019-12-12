Официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре заявил, что немецкое правительство подчинилось экономической атаке со стороны Соединённых Штатов.
По мнению депутата, Меркель, зная о том, какое значение «Северный поток — 2» имеет для обеспечения энергобезопасности Германии, должна была встать на его защиту. Также он заявил, что стабильность на Украине не имеет никакого отношения к другим экономическим проектам, а нынешнее правительство Германии больше не в силах представлять и отстаивать интересы страны,
В 2018 году госпожа Меркель очень чётко дала понять, что «Северный поток — 2» является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС. Теперь США удалось связать «Северный поток — 2» с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало, — подчеркнул Котре.
Как писал NEWS.ru ранее, Восточный комитет немецкой экономики распространил заявление, в котором говорится о том, что санкции США против «Северного потока — 2» могут поставить под вопрос реализацию совместных проектов с Берлином по поставкам сжиженного природного газа (СПГ). Председатель комитета Оливер Хермес добавил, что санкции против газопровода принимаются США против воли европейских союзников.
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