https://static.news.ru/photo/7428b1b6-1c89-11ea-ab5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa

Официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре заявил, что немецкое правительство подчинилось экономической атаке со стороны Соединённых Штатов.

По мнению депутата, Меркель, зная о том, какое значение «Северный поток — 2» имеет для обеспечения энергобезопасности Германии, должна была встать на его защиту. Также он заявил, что стабильность на Украине не имеет никакого отношения к другим экономическим проектам, а нынешнее правительство Германии больше не в силах представлять и отстаивать интересы страны, передаёт РИА Новости.

В 2018 году госпожа Меркель очень чётко дала понять, что «Северный поток — 2» является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС. Теперь США удалось связать «Северный поток — 2» с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало, — подчеркнул Котре.

Как писал NEWS.ru ранее, Восточный комитет немецкой экономики распространил заявление, в котором говорится о том, что санкции США против «Северного потока — 2» могут поставить под вопрос реализацию совместных проектов с Берлином по поставкам сжиженного природного газа (СПГ). Председатель комитета Оливер Хермес добавил, что санкции против газопровода принимаются США против воли европейских союзников.