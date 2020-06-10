Мэрия Москвы потратит миллиард рублей на рассылки москвичам по СМС и Viber

https://static.news.ru/photo/f7a3d288-aba3-11ea-b279-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэрия Москвы планирует потратить на информирование москвичей миллиард рублей в 2020 году. Информирование будет реализовано с помощью сообщений в мессенджере Viber, социальной сети «ВКонтакте» и СМС.

Такие данные приводит издание «Коммерсант» со ссылкой на закупку департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) на сайте госзакупок.

Мэрия планирует таким образом информировать об услугах и событиях в здравоохранении и ЖКХ, штрафах ГИБДД и статусе заявлений о предоставлении госуслуг, — приводит сообщение пресс-службы ДИТ издание.

Отмечается, что в прошлом году на информирование москвичей было потрачено гораздо меньше — 377 млн рублей.

Тендер на 2020 год включает две закупки: первую на оказание услуг рассылки на десять месяцев за 608 млн рублей в январе 2020 года выиграло ООО «АйЭс Телеком». Приём заявок на вторую закупку — рассылки в течение четырёх месяцев за 421,9 млн рублей— завершился 8 июня, — сообщает «Коммерсант».

В издании отметили, что рост расходов на информирование может быть связан в том числе и с ростом тарифов.

Как объяснил глава департамента по продажам в России и СНГ Viber Сергей Самородов, рост стоимости на рассылки произошёл на фоне изменившихся условий во время пандемии коронавирусной инфекции. Многие компании будут использовать различные каналы связи для информирования о скидках и акциях, чтобы удержать клиентов. Однако это может привести к переизбытку сообщений и бизнес рискует потерять лояльность клиентов.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты по информационной безопасности рассказали, как обезопаситься от мошенников на сайтах объявлений. Среди прочего они посоветовали не использовать для переписки с продавцом мессенджеры и не оплачивать покупки основной банковской картой.