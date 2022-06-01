МЭР: ВВП России снизился на 3%

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ВВП России в годовом выражении снизился на 3% по итогам апреля. Об этом сказано в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике» Минэкономразвития, пишет ТАСС.

На фоне беспрецедентного санкционного давления, по оценке Минэкономразвития России, ВВП снизился на 3% в годовом выражении после роста на 1,3% в марте, говорится в обзоре.

Вместе с тем ведомство зафиксировало по итогам января — апреля 2022 года рост ВВП на 1,7%. Самый существенный спад за указанный период зафиксирован в оптовой торговле и грузоперевозках. Основными факторами снижения российского ВВП в апреле стали транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса.

При этом инвестиции в основной капитал по итогам I квартала года в годовом выражении выросли на 12,8%, что стало максимальным темпом роста с 2012 года.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи Ассоциации банков России (АБР) заявила, что Банк России может снизить прогноз по годовой инфляции с текущих 18–23%. Также она добавила, что ЦБ в июле обновит прогноз по росту экономики РФ на 2022 год.