https://static.news.ru/photo/1321081e-7279-11ea-b55f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Минэкономразвития согласовало проект постановления о введении временной квоты на экспорт зерна из России с 1 апреля. Предположительно, она составит 7 млн тонн.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, решение принято в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Ранее такую меру предложил Минсельхоз РФ. Речь шла о наиболее важных для внутреннего рынка зерновых культурах: пшенице, кукурузе, ячмене и ржи.

По итогам 16–20 марта, средние цены на продовольственную пшеницу в России взлетели сразу на 1020 рублей и теперь достигли отметки в 13,27 тысячи рублей за тонну. Такими показателями стоимость российской пшеницы обновила исторические максимумы и превысила цену на российскую нефть, писал NEWS.ru. Основные причины повышения стоимости зерна — резкое падение рубля и высокие мировые цены. Несмотря на падение остальных рынков, цены на зерно на мировых биржах росли.