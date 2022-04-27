МЭР РФ: годовой рост ВВП России замедлился до 1,6% МЭР РФ: годовой рост ВВП РФ по итогам марта замедлился до 1,6% с 4,3% в феврале

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По итогам марта рост ВВП России в годовом выражении составил 1,6%. Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития РФ обзоре "О текущей ситуации в российской экономике".Данные приводит ТАСС.

По оценке Минэкономразвития России, в марте 2022 г. рост ВВП замедлился до 1,6% г/г после 4,3% г/г в феврале и 5,8% г/г в январе. Рост по итогам 1-го квартала 2022 года оценивается на уровне 3,7% (5,0% г/г в 4-м квартале 2021 года), — говорится в обзоре.

Среди базовых отраслей экономики, согласно данным МЭР, на замедление роста ВВП особенно сильно повлияло промышленное производство, темпы роста которого в марте снизились до 3% в годовом выражении после 6,3%, показанных в феврале. В свою очередь, рост в обрабатывающей промышленности замедлился в марте на 0,3% по причине снижения производства в машиностроении и нефтепереработке. Что касается добычи полезных ископаемых, то здесь темпы роста увеличились на 7,8%.

Рост потребительского спроса в марте замедлился. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг увеличился на 2,9% г/г (в феврале +7,2% г/г), — сообщили в министерстве.

Одновременно с этим в первом квартале 2022 года расходы бюджетной системы выросли на 13,8%, или н 1,3 трлн рублей, а доходы увеличились на 30,4%, или на 3,05 трлн рублей.

Ранее аналитики S&P Global Market Intelligence заявили, что России потребуется 10 лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций. По их мнению, Украине для этого понадобится пять лет. По данным прогноза, падение ВВП России в 2022 году составит 11,1%, а к 2023 году Россия сможет замедлить уменьшение ВВП до 1,9%. Рост ожидается в России только в 2024 году и составит 1,6%. Инфляция в стране в 2022 году составит 17,8%, в 2023 году — 10%, в 2024 году — 7,5%, к 2026 году она сократится до 4,6%.