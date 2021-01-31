МЭР предложило продлить субсидии для пострадавших от пандемии отраслей

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Минэкономразвития России предложило продлить на 2021 год выдачу антикризисных субсидий отраслям, пострадавшим от пандемии. В частности, речь идёт о туристической отрасли, а также о сфере общепита и гостиничного бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По её данным, министерством уже разработан проект постановления, дающий регионам и муниципалитетам возможность предоставления субсидий из бюджетов субъектов страны и местных бюджетов в 2021 году. Субсидии будут выдаваться для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, «деятельность которых связана в том числе с производством и реализацией подакцизных товаров», передаёт ТАСС.

По словам заместителя министра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, эта мера направлена, в первую очередь, на поддержку туристической отрасли и сопутствующих сфер: общественное питание, гостиничный бизнес, сфера отдыха и развлечений и т. д.

Возможность выдачи субсидии на поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей была предоставлена российским регионам летом 2020 года в период пандемии COVID-19. По мнению главы «Опоры России» Александра Калинина, их продление «позитивно скажется на восстановлении субъектов малого и среднего бизнеса», а также окажет предприятиям «адресную поддержку».

Президент «Деловой России» Павел Титов также поддержал эту инициативу. По его словам, эта мера уже зарекомендовала себя как достаточно эффективная.

Однако, мы помним, что были некие «загвоздки» в плане поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые занимались реализацией акцизных товаров. Эта категория предприятий сильно пострадала, хотелось бы и здесь оказать содействие и поддержку, — заявил он.

По его словам, на сегодняшний день приветствуются любые уточнения по льготам. Он подчеркнул, что «отрасль продолжает нуждаться в помощи и поддержке со стороны государства» даже несмотря на прекращение действия ряда основных ограничений.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти подумают о дополнительной поддержке самозанятых россиян, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Об этом на большой пресс-конференции в декабре заявил президент РФ Владимир Путин.