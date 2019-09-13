https://static.news.ru/photo/c33e5924-d565-11e9-a073-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев (справа) на МФФ Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что поручил Минфину и Минэкономразвития до начала октября 2019 года подготовить концепцию новой системы управления финансами. Глава кабмина отметил, что этот шаг направлен на повышение эффективности государственных инвестиций.

Кроме того, система должна помочь привлечению частных вложений в экономику. Ведомства обязаны будут до 1 октября представить детальный план внедрения концепции, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, план правительства по ускорению темпов роста российского ВВП сработает. В этом уверен министр финансов Антон Силуанов. По его словам, принятые законы и проекты правительства дадут бизнесу стабильность.