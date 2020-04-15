Мексика сократит добычу нефти на два месяца в рамках сделки ОПЕК+

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Власти Мексики уменьшат добычу нефти до начала июля, а затем до конца 2020 года будут производить её в полном объёме. Об этом заявила министр энергетики страны Росио Нале.

Мы заявили, что не можем участвовать во втором этапе соглашения с июля по декабрь 2020 года, когда страны-участники установили снижение добычи не 23%, а 18%, — заявила Нале.

По её словам, власти восстановят объём добычи до уровня 1721 баррель в день.

Ранее международная деловая газета Financial Times заявила, что договорённости по ОПЕК+ не остановят падение спроса на нефть. Производители будут вынуждены продавать нефть по заниженным ценам. На это влияет пандемия коронавируса, считают эксперты. Они полагают, что добыча чёрного золота может быть приостановлена из-за переполнения нефтехранилищ.

Нефтяные котировки обрушились 9 марта на 30%. Тогда Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии на сокращение добычи нефти. После этого власти ближневосточной страны увеличили объёмы продажи своей нефти, а также стали предлагать её с большими скидками. Рынок нефти обрушился.

NEWS.ru писал, что страны-участницы ОПЕК+ 12 апреля заключили новое соглашение. По нему добыча будет сокращена на 9,7 млн баррелей в сутки.