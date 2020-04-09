Мексика поставила свой ультиматум странам ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/6649f65c-5813-11ea-9ce1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Сделка ОПЕК+ по сокращению объёмов добычи нефти оказалась под угрозой срыва из-за Мексики, которая поставила партнёрам по соглашению своё условие. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил министр нефти Кувейта Халид аль-Фадыль.



По его словам, члены ОПЕК+ были настроены восстановить баланс на рынке нефти. Однако Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тыс. б/с. Министр нефти этой страны Росио Нахле покинула конференцию.

Как отмечает «Интерфакс», позже стало известно, что Мексика снизит добычу до 1 млн 681 тысяч баррелей в сутки.

Ранее стали известны новые параметры нефтяного соглашения между Россией и Саудовской Аравией. Согласно итоговому коммюнике по окончанию заседания ОПЕК+, Москва и Эр-Рияд с мая и до конца июня должны добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Страны — партнёры ОПЕК+ договорились, что сокращение добычи углеводородов произойдёт в три этапа, писал NEWS.ru.