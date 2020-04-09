Мексика поставила свой ультиматум странам ОПЕК+

Сделка ОПЕК+ по сокращению объёмов добычи нефти оказалась под угрозой срыва из-за Мексики, которая поставила партнёрам по соглашению своё условие. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил министр нефти Кувейта Халид аль-Фадыль.
По его словам, члены ОПЕК+ были настроены восстановить баланс на рынке нефти. Однако Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тыс. б/с. Министр нефти этой страны Росио Нахле покинула конференцию.
Как
Ранее стали известны новые параметры нефтяного соглашения между Россией и Саудовской Аравией. Согласно итоговому коммюнике по окончанию заседания ОПЕК+, Москва и Эр-Рияд с мая и до конца июня должны добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Страны — партнёры ОПЕК+ договорились, что сокращение добычи углеводородов произойдёт в три этапа, писал NEWS.ru.
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