Мексика объяснила свою позицию по сокращению нефтедобычи

https://static.news.ru/photo/c8c45f90-7bac-11ea-b25a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Министр энергетики Мексики Росио Нале Гарсия заявила, что в стране слишком долго пытались остановить падение нефтедобычи. По её словам, именно поэтому предложение от ОПЕК+ уменьшить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки является неприемлемым.
Мы не можем согласиться на это сокращение, потому что мы приложили очень большие усилия, затратили человеческие и экономические ресурсы [на восстановление производства], — отметила Гарсия в интервью радиостанции Radio Formula.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов прокомментировал готовность Мексики к снижению добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Он выразил готовность помочь стране, заметив, что сейчас США помогут Мексике, а она возместит затраты когда-нибудь позднее, когда будет готова сделать это.