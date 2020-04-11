Мексика объяснила свою позицию по сокращению нефтедобычи

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Жилищники сообщили о катастрофической ситуации, которая сложилась из-за пандемии коронавируса с оплатой ЖКУ. В апреле максимальный сбор от всех начислений составит до 30?, остальные 70% населения могут залезть в беспросветные долги.

Письмо с такими аргументами направила ассоциация «Национальный жилищный конгресс» на имя президента Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина. У управляющих компаний нет прибыли, так как их работы исходят из фактической...