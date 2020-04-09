Мексика договорилась с США о снижении добычи нефти на 100 тысяч баррелей

https://static.news.ru/photo/031e830c-7b29-11ea-b86f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Глава Мексики Андрес Обрадор согласовал с американским лидером Дональдом Трампом снижение суточной добычи нефти на 100 тысяч баррелей в рамках соглашения ОПЕК+.

От нас требовали такого же сокращения, как от Саудовской Аравии, как от России, около 23% добычи <...> С нами связался президент Трамп, я поговорил с ним, и было достигнуто соглашение о снижении на 100 тыс. баррелей [в сутки], — сообщил Обрадор во время прямой трансляции в социальной сети Facebook.

Вопрос о дополнительном сокращении добычи нефти могут обсудить на заседании министров Большой двадцатки, которое в режиме видеоконференции пройдёт 10 апреля.

Встречу откроет вступительная речь министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана, затем доклады по рынку нефти представят генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол. Больше всего времени, около 120 минут, отводится на выступления министров альянса.

Ранее NEWS.ru писал, что страны ОПЕК+ завершили переговоры по сокращению добычи нефти на 10 млн б/с. Дебаты длились десять часов. В ближайшее время по итогам переговоров будет выпущено заявление. Участники встречи договорились о сокращении нефтедобычи на ближайшие два месяца, но при этом Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.