«МегаФон» вдвое увеличил скорость мобильного интернета на Курском вокзале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скорость мобильного интернета от «МегаФона» выросла вдвое на Курском вокзале, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании.

«МегаФон» модернизировал сеть в одном из крупнейших транспортных хабов столицы — на Курском вокзале. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета в два раза для пассажиров МЦД, междугородних и пригородных поездов, — говорится в сообщении компании.

Там отметили, что количество маршрутов, проходящих через вокзал, растет. Так, в 2019 году была запущена железнодорожная линия МЦД-2, и сейчас ее ежедневный пассажиропоток составляет около 70 тысяч человек. Также в следующем году будет открыта четвертая линия МЦД, которая свяжет города Железнодорожный и Реутов с Внуково и Апрелевкой, проходя через 23 района Москвы, добавили в «МегаФоне».

Чтобы заранее подготовиться к растущим нагрузкам на сеть и обеспечить качественную связь, «МегаФон» установил на базовых станциях современное оборудование, задействовал новые частотные диапазоны, а также построил дополнительные базовые станции. На сети внедрена технология для управления трафиком. Система автоматически перераспределяет нагрузку между базовыми станциями. В результате модернизации качество покрытия сети увеличилось в полтора раза, — отметил сотовый оператор.

Мобильным интернетом ежедневно пользуется более 90% пассажиров, прибывающих на Курский вокзал, заявили в компании.